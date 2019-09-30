Müge Anlı Tatlı Sert'te Uğur Özkan cinayetinde mahkemeden şoke eden karar
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 2017 yılında Sakarya'da şüpheli bir şekilde ölen Uğur Özkan cinayetinde mahkeme kararını veridi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 27 Haziran 2017 Sakarya'nın Karaman mahallesinde eşi Hatice Özkan'dan tartıştıktan sonra şüpheli şekilde ölen Uğur Özkan'ın devam eden davasında karar çıktı. Uğur Özkan'ın eşi Hatice Özkan hakkında bakın ne karar verildi.
Müge Anlı'nın 2 Kasım 2017'de ATV yayınlanan programında Sakarya’da eşinin kullandığı arabanın düşerek hayatın kaybeden Uğur Özkan’ın ailesi olaydan eşi Hatice Özkan'ı sorumlu tutarak programa başvurmuştu. Uğur Özkan davasında beklenen karar çıktı.
Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan 27 Haziran 2017 tarihinde eşi Hatice Özkan ile evde tartışmaya başladı. Bu tartışmadan sonra Hatice Özkan arabayla evden kaçmak istedi. Hatice Özkan'ın arkasından arabanın kabutuna tutunan Uğur Özkan ise düşerek ağır şekilde yaralandı.
Kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren genç adamın ailesi oğullarının ölümünde eşinin parmağı olduğuna şüphelendi ve olayın çözümü için Müge Anlı'ya başvurdu. Uğur Özkan'ın ölümü ile ilgili adı geçen bir kişide Hatice Özkan'ın ilişki yaşadığı kişiydi. Ayrıca diğer bir bilgi ise Uğur Özkan'ın öldüğü gün ise Hatice hanım ve sevgilisi de beraber denize gitmişti.