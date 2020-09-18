Müge Anlı Tatlı Sert'te tanık konuştu Ümitcan Uygun'un annesini erkekle gördü
Ümitcan Uygun'un 'intihar etti' denilen annesi Gülay Uygun'un cenazesi toprağa verildi. Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayında bir tanık ortaya çıktı. Müge Anlı Tatlı Sert'te konuşan tanık cinayet ihtimalini gündeme taşıdı.
Aleyna Çakır'ın intiharını araştıran Müge Anlı, şok bir intiharla sarsıldı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü olarak bulundu. Gülay Uygun'un 'Ölümümden Müge Anlı sorumludur' diye bir intihar mektubu bıraktığı iddia edildi. İntihara sebep olmakla suçlanan Müge Anlı canlı yayında açıklamalar yaptı ve 'Bu olayın peşini bırakmayacağım' dedi. Yayına bağlanan bir görgü tanığı ise Gülay Uygun'un intihar ettiği iddiasını çürüten bilgiler verdi. Gülay Uygun bugün toprağa verildi. İşte cenaze töreni ve ölümüne ilişkin yeni gelişmeler:
Günlerdir televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, dün akşam saatlerinde bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uygun'un öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Notun gerçek olup olmadığını belirlemek için polis yakınlarından el yazısı örnekleri aldı.
Gülay Uygun toprağa verildi
48 yaşındaki Gülay Uygun için otopsinin tamamlanması ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gülay Uygun’un eşi Durak, oğulları Erol, Birol ve Ümitcan Uygun ile çok sayıda yakını ve akrabası katıldı. Uygun'un cenazesi, törenin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında Durak Uygun ile oğlu Ümitcan Uygun gözyaşı döktü. Mezar taşında fotoğrafı bulunan Gülay Uygun'un mezarına karanfil ve çiçekler bırakılarak dua edildi.
Hafriyat alanında ne işi var?
Aleyna Çakır'ı zorla pavyonda çalıştıran Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı hayli şüpheli bulundu. Bir hafriyat alanında cesedi bulunan Gülay Uygun'un ayakkabısının teki çıkmıştı ve yüzünde maskesi vardı. İntihar edecek kişinin maskeyle canına kıyması pek anlamlı gelmezken, şoke eden olayla ilgili Müge Anlı ile ATV canlı yayınında bomba iddialar dile getirildi.