Müge Anlı Tatlı Sert'te söyledi Ayşe Altuntaş olayından yeni haberler

Mehmet Taşdelen serbest bırakıldı : Olayların merkezinde olan ve baş şüpheli olarak görülen Mehmet Taşdalen cuma günü savcının ifadesini aldıktan sonra tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ise bir tutuklama kararı çıkmadı. Mehmet Taşdelen adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mehmet Taşdelen ise bu gün programa katılmadı ve memleketi Kastamonu'ya gitti.