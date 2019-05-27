Müge Anlı Tatlı Sert'te son dakika Ecrin gelişmesi! Şeytan götürmüş
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Ecrin ile ilgili son dakika haberler paylaşıldı. Müge Anlı'yı şaşkınlığa düşüren iddia ise sapık amca Özkan ve babaanneden geldi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten 22 gündür haber yok. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin'in bulunması için aile ve yakınları çapraz sorguya alındı. Minik Ecrin'in amcası Özkan ile ortaya çıkan gerçekler şaşırtırken 'şeytan' vakası ağızları açık bıraktı.
Ecrin'i şeytan alıp götürmüş
Ecrin'in kaybolmasından sorumlu tutulan amca Özkan Kurnaz ile annesi Hacer Hanım, Müge Anlı'yı isyan ettiren bir iddiayla ortaya çıktılar. Dediklerine göre Ecrin'i şeytan alıp götürmüş.
Bana şeytan göründü
Ensest pornosu ortaya çıkan amca Özkan Kurnaz, bizzat kendisinin şeytanı gördüğünü öne sürdü. Özkan Kurnaz, şeytanın kendisine komşunun kılığına girmiş halde göründüğünü belirtip, 'Her kılığa giriyor, köpek kılığına, kedi kılığına. Ecrin'i şeytan götürmüş olabilir' dedi.
Eşek olarak görmüş
Özkan'ın annesi Hacer Hanım da kayınvalidesinin şeytanı 'eşek' olarak gördüğünü öne sürdü. Hacer Kurnaz, 'Bizim köyümüzün çeşmesi boş değil. Orada hep şeytanı görmüşler. Köyün insanları da biliyor" dedi. Hacer Hanım, 'bana da oldu, köpek olarak göründü. Ecrin kaybolunca tüm köylüler şeytan alıp götürmüştür' iddiasında bulundu.