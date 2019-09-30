Müge Anlı Tatlı Sert'te Satı Ermiş olayında ortaya çıkan yeni gelişmeler
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında kaybolan Satı Ermiş'i arama çalışmaları devam ederken kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşmesi beklenen olayda ortaya çıkan bilgiler şoke etti.
23 Ağustos tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesin de kayıplara karışan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'ten hala bir haber alınamadı. ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı sert programın Satı Ermiş'i arama çalışmaları devam ererken en büyük şüpheli Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz. Feyat Araz'ın çelişkiler ile dolu açıklamaları ise programa damga vurdu.
Zonguldak'ta yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş Ankara'nın Beypazarı ilçesinden kayboldu ve yaklaşık 1,5 aydan beri haber alınamıyor. Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi Feyat Araz canlı yayında herkesi şok eden açıklamalarda bulundu. Peki Feyat Araz ile Satı Ermiş arasında nasıl bir ilişki var? Detaylar haberimizde.
Feyat bey Müge Anlı canlı yayında "3 ay önce tanıştım Satı hanım ile. Bir ay sonra geldi benle görüşmeye Satı hanım. Gelirken bana bir hat getirdi. Sürekli bana mesaj atıyordu.Beni rahatsız ediyordu. Ondan sonra o telefonla görüşmeye başladım. Benim aşk meşkle işim yok ben nasıl bu yaşta aşık olurum. Sonrada kendisine hattı teslim ettim." açıklamalarını yaptı.
52 yaşındaki kayıp kadın ile ilgili en büyük çelişkilerden biri ise en son görüştüğü kişilerden biri olan Feyat Araz'ın teslim ettim dediği telefon SİM kartıydı. Telefon kayıtlarına göre Feyat Araz 23 Ağustos'ta 15:58'de Satı Ermiş ile en son telefonla görüştü. Ayrıca Feyat bey 21 Ağustos'ta Satı hanımla otelde buluştu. Müge Anlı ise Feyat beye "21 Ağustos'da iyi ayrıldınız ne oldu 2 gün sonra gel hattını vereyim oldu" sorusuna ise Feyat bey "Artık yeter verdim kurtuldum" açıklamasını yaptı.