Müge Anlı Tatlı Sert'te Satı Ermiş olayında ortaya çıkan yeni gelişmeler

52 yaşındaki kayıp kadın ile ilgili en büyük çelişkilerden biri ise en son görüştüğü kişilerden biri olan Feyat Araz'ın teslim ettim dediği telefon SİM kartıydı. Telefon kayıtlarına göre Feyat Araz 23 Ağustos'ta 15:58'de Satı Ermiş ile en son telefonla görüştü. Ayrıca Feyat bey 21 Ağustos'ta Satı hanımla otelde buluştu. Müge Anlı ise Feyat beye "21 Ağustos'da iyi ayrıldınız ne oldu 2 gün sonra gel hattını vereyim oldu" sorusuna ise Feyat bey "Artık yeter verdim kurtuldum" açıklamasını yaptı.