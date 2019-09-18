Müge Anlı Tatlı Sert'te Palu ailesi davasında gaz lambası tekniği detayı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bu gün canlı yayında 3. Kez hakim karşısına çıkan Palu ailesi ile ilgili son kararı ve mahkeme ortaya çıkan psikolojide gaz lambası tekniğinin detaylarını açıklandı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında ortaya çıkardığı, Türkiye'nin gündemine cinayet, tecavüz ve işkencelerle oturan Palu ailesi dün 3. kez hakim karşısına çıktı. Müge Anlı ise bu gün canlı yayında Palu ailesi davası hakkındaki detayları açıkladı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael ise hereksi şoke eden itirafı ekran başındaki herkesi dehşete düşürdü. Mahkemede Avukat Alper Bayrak'ın gündeme getirdiği psikolojide gaz lambası tekniği ise merak konusu oldu.
Müge Anlı ve ekibinin geçen sezon programında ortaya çıkartığı Palu Ailesi gerçekleri bütün Türkiye'yi şoke etmişti. Ailenin eniştesi Tuncer Ustael ailedeki herkesi etkisi altına almış, kadınlarına cinsel istismarda bulunmuş bununla da kalmamış ailenin kızı Meryem ve torunu Melike'yi işkence yaparak öldürmekle suçlanmıştı. Canlı yayında ortaya çıkan deliller sonucu enişte Tuncer Ustael ve Emine Ustael gözaltına alınmıştı. Bütün bu olaylar sonrası Palu Ailesi göz altına alınmış ve hakim karşısına çıkmıştı.
Geçen günlerde Müge Anlı'nın programına katılan Avukat Alper Bayrak ise Palu Ailesinin akıl sağlığının yerinde olmadığını narsist kişilik bozukluğu olan Tuncer Ustuel'in çevresindekilerin iradesinin etkileyerek istediklerini yaptığını savunmuş ve "Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden akıl sağlığı ile ilgili rapor talep ediyoruz." demişti. Peki dün görülen mahkemede neler yaşandı?
Enişte Tuncer Ustuer'den Meryem itirafı
Bütün bu gelişmelerden sonra dün Palu ailesi davasının 3. duruşması gerçekleşti. Palu ailesi mahkemeye tam kadro olarak katıldı. Hakkındaki iddialara cevap veren enişte Tuncer Ustuel suçsuz olduğunu belirterek, "Ben suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meryem'in cesedinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu iş açığa çıkmayacak. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.