Müge Anlı Tatlı Sert'te kaybolan Satı Ermiş olayında şoke eden iddialar
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında Ankara'da kaybolan Satı Ermiş'i canlı yayında arama çalışmaları devam ederken ortaya atılan iddialar şoke etti.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı programında Satı Ermiş arama çalışmaları başlatıldı. Zonguldak'ta yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş Ankara'nın Beypazarı ilçesinden kayboldu ve 1 aydan beri haber alınamıyor. Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz, canlı yayında herkesi şok eden açıklamalarda bulundu. Satı Ermiş hakkında diğer iddialarda ise şok etti.
Zonguldak'ta yaşayan 6 çocuk annesi 52 yaşındaki Satı Ermiş, maaş işlemleri için geldiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Ağustos tarihinde kayıplara karıştı ve bir daha haber alınamadı.
21 Ağustosta ilk gittiği otelden fiyatı yüksek bulduğu için kalmayan Satı Ermiş taksi ile oradan ayrılıyor. Sonra gittiği otelde ise 21 Ağustos Çarşamba günü giriş yapıyor. Otel sahibi Hilmi bey "21 Ağustos çarşamba günü ticari bir taksi ile giriş yaptı. 4 gün kalacağını söyledi. Misafirim gelecek dedi misafirde kayıtlara girdi. İsmi ya Fırat yada Ferhat diye biliyorum. Ferhat gece ayrıldı.23 Ağustosa'da görmedim otelde. 24 Ağustos'da odasında yedek anahtar ile açtım kapıyı Satı hanım yoktu. Eşyalarını bir gün daha beklettim daha sonra günü bitti toplattırdım." açıklamasını yaptı.
23 Ağustos Cuma günü ise Satı Ermiş saat 14 civarında ilçe merkezinde bir lokantaya tek başına gelip yarım saat kaldıktan sonrada kalktı. Ardından iddialara göre saat 15:30 gibi de plakası belli olmayan bir araca binerek kayıplar karıştı.