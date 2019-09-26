Müge Anlı Tatlı Sert'te kaybolan Satı Ermiş olayında şoke eden gelişme

21 Ağustosta ilk gittiği otelden fiyatı yüksek bulduğu için kalmayan Satı Ermiş taksi ile oradan ayrılıyor. Sonra gittiği otelde ise 21 Ağustos Çarşamba günü giriş yapıyor. Otel sahibi Hilmi bey "21 Ağustos çarşamba günü ticari bir taksi ile giriş yaptı. 4 gün kalacağını söyledi. Misafirim gelecek dedi misafirde kayıtlara girdi. İsmi ya Fırat yada Ferhat diye biliyorum. Ferhat gece ayrıldı (Feyat Araz'dan bahsediyor). 23 Ağustosa'da görmedim otelde. 24 Ağustos'da odasında yedek anahtar ile açtım kapıyı Satı hanım yoktu. Eşyalarını bir gün daha beklettim daha sonra günü bitti toplattırdım." açıklamasını yaptı.