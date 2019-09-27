Müge Anlı Tatlı Sert'te kaybolan Satı Ermiş olayında cinayet şüphesi
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Satı Ermiş ile cinayet şüphesi artarken canlı yayında ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı programında Satı Ermiş arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ta yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş Ankara'nın Beypazarı ilçesinden kayboldu ve 1 aydan beri haber alınamıyor. Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi Feyat Araz hakkında canlı yayında herkesi şok eden iddialar gündeme gelirken en büyük şüpheli ise yine Feyat Araz.
Zonguldak'ta yaşayan 53 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş, 21 Ağustos günü geldiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 gün geçirdikten sonra kayıplara karıştı ve bir daha haber alınamadı.
İddialara göre ise Sati Ermiş son telefon görüşmelerini 15:30 Mustafa Başkır ile, 15:58'de de Feyat Araz ile yaptı. Cep telefonun ait son sinyal ise Uluş mevki İnözü Vadisinde görüldü. Hayatından endişe edilen kadın ile en son görüşen kişilerden biri ise Feyat Araz'dı. Feyat bey Müge Anlı canlı yayına geçen gün katılmış ve şua açıklamayı yaptı:
- 3 ay önce tanıştım Satı hanım ile. Satı hanımın telefonunu Beypazarı'nda parkta birinden aldım. Bir ay sonra geldi benle görüşmeye Satı hanım. Bende dedim beni bu hattan arama çoluğum çocuğum var rahatsız oluyorum. Gelirken bana bir hat getirdi.Satı hanım bana bir hat getirdi. Sürekli bana mesaj atıyordu.Beni rahatsız ediyordu. Ondan sonra o telefonla görüşmeye başladım. Benim aşk meşkle işim yok ben nasıl bu yaşta aşık olurum ya."