Müge Anlı Tatlı Sert'te günlerdir aranan 19 yaşındaki Yaren Gaytan'ile ilgili yeni gelişme

Canlı yayına bağlanan 19 yaşındaki Gaytan şunları söyledi "Beni aramadılar onlar yalan söylemesinler.Onların söyledikleri her şey yalan. Ben iyim başımda da hiç bela felan yok. Onların tek derdi araba. Zaten arabalarını da çalmadım almak zorunda kaldım. Arabalarını da otogara bıraktım.