Müge Anlı Tatlı Sert'te esrarengiz kişiler! Burhan Aykurt bir kadınla
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına esrarengiz 2 kişi ve öldürüldüğü düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelişmeler damga vurdu.
2018'den beri kardeşini arayan Mahmut Aykurt canlı yayındaki açıklamalarıyla Müge Anlı'yı bile şaşırttı. Mahmut Akyurt, görüştüğü gizemli kişinin kendisine, "Kardeşini öldürüp attık." dediğini ifade etti. Kardeşinin katilinin Akyurt'a ulaşma şekli ise akıl alır gibi değildi.
Müge Anlı'nın sıkıştırmaları sonrasında çelişkili ifadeler veren Mahmut Aykurt, herkesin şüphesini üzerine çekti. Kardeşinin evlilik vaadiyle kandırıldığını öne süren Mahmut Aykurt, işin içinde bir kadın olduğunu iddia etti.
Esrarengiz kişiler
Burhan Aykurt'un kaybolmasından 8 ay sonra Mahmut Aykurt'un önünü sarı bir araba kesiyor. Bu araçtan çıkan kişiler 'Senin kardeşini evlilik vaadiyle öldürdüler. Bizim amacımız öldürmek değildi. Ben sana bunu anlatmak istedim" demiş.
Mahmut Aykurt'un iddiasına göre bu esrarengiz kişiler 2 kişiymiş. Ona şunları anlatmışlar :
"Ben de dahil kardeşini burdan aldık. Onu arabada ortaya oturttuk. Yanımızdaki bir arkadaşımız başına yabancı bir cisimle vurdu. Kardeşiniz yere yığıldı bir daha kalkamadı. Boynunda bir çanta vardı. O çantayı çıkardılar içindeki cüzdanlardan toplam 45 bin lira çıktı. Şoför olanlara tepki gösterince bunları indirmişler. Kardeşimi kız vaadiyle kandırmışlar."