Müge Anlı Tatlı Sert'te canlı yayında Burhan Aykurt ile ilgili ortaya çıkan mesaj

-2 kişilerdi biri 35-40 yaşlarında diğeri de 25-30 yaşlarında. Ben o anda şok oldu ne yapacağımı şaşırdım. Plakanın sadece sonunu görebildim. Aradan 10 ay geçti kardeşimin ortadan kaybolmasında niye çıkıpta kimse bir şey söylemiyor. Önümü kesen şahısta çıksın bekliyorum" açıklamasını yaptı. Mahmut Aykurt'un anlatımları yakınları dahil hiç kimseyi ikna etmedi. 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un öldürüldüğün söyleyen taksicilerin varlığı ise inandırıcı bulunmadı.