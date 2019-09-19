Müge Anlı Tatlı Sert'te canlı yayında Burhan Aykurt ile ilgili ortaya çıkan mesaj
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'u aramaya devam edilirken ağabey Mahmut Aykurt çelişkili ifadeler ile bütün dikkatleri üzerine çekti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan Burhan Aykut'tan hala bir haber alınamadı. Bir cinayete kurban gittiği düşünülen 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un akıbeti ile ilgili en dikkat çekici iddiayı ise abisi Mahmut Aykurt ortaya attı. Ayrıca ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkilerle dolu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Ortaya çıkan mesaj ile ilgili Müge Anlı'nın söyledikleri ise ekran başındaki herkesi şoke etti.
Canlı yayında kardeşinin kaybolmasıyla ilgili açıklamalar yapan Mahmut Aykurt'un özellikle taksici olayı ve cep telefonuna gelen mesaj ile ilgili konuşmaları ile şüpheleri üzerine topladı. Mahmut bey "Bir taksici araçtan indi bana dedi ki kardeşiniz cinayete kurban gitti benim arabadan attılar dedi. Akabinde de bir kız vadiyle kardeşimin kandırıldığını söyledi. Bu kişi ise adını sorduğum halde söylemedi.
-2 kişilerdi biri 35-40 yaşlarında diğeri de 25-30 yaşlarında. Ben o anda şok oldu ne yapacağımı şaşırdım. Plakanın sadece sonunu görebildim. Aradan 10 ay geçti kardeşimin ortadan kaybolmasında niye çıkıpta kimse bir şey söylemiyor. Önümü kesen şahısta çıksın bekliyorum" açıklamasını yaptı. Mahmut Aykurt'un anlatımları yakınları dahil hiç kimseyi ikna etmedi. 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un öldürüldüğün söyleyen taksicilerin varlığı ise inandırıcı bulunmadı.
Taksici olayı yaşandığında hiç bir akrabasını arayıp haber vermemesi ise normal karşılanmayan Mahmut bey "Kardeşim benim canım kanım. Kardeşim kaybolduğu günden beri ben araştırıyorum kardeşimi. Hiç kimseyi etrafımda görmüyorum ki." açıklamasını yaparak kendisini savundu.