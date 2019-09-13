Müge Anlı Tatlı Sert'te canlı yayında aranan Hasan Doğan'ın kuzeninin ürkütücü mazisi

Ömer Doğan'ın arazisinin üzerine ev yapmış

Bir diğer konu ise Hakan Doğan'ın Ömer Doğan'a ait olan tarlayı kullandığı ve oraya ev yaptığı. Bu yüzden Ömer bey hakan beyi mahkemeye veriyor. Bu iddialara ise Hakan bey " Ömer benim çıkmam için başvurmadı mahkemeye. 1,5 sene önce ise ben dedim bu arazilerin vekaletini al tapusunu al diye. Oda tapusunu alamadın 1988'den beri vergisi çıktı oda ödeyemem ben bu borcu dedi böyle kullanalım dedik." açıklamasını yaptı