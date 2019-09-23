Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında Mahmut Aykurt’dan şoke eden itiraf

29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'un arama çalışmaları devam ediyor. En büyük şüpheli olan ağabey Mahmut Aykurt ile ilgili ortaya çıkan olaylar herkesi şoke etti. Peki Burhan Aykurt'a ne oldu? Mahmut Aykurt kardeşi ile ilgili bildiklerini neden saklıyor? Burhan Aykurt'un ortadan kaybolan parasına kim ne yaptı? Detaylar haberimizde.