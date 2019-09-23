Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında Mahmut Aykurt’dan şoke eden itiraf
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşmesi beklenen Burhan Aykurt olayında ağabey Mahmut Aykurt'un canlı yayında Müge Anlı'ya yaptığı itiraf damga vurdu.
ATV'de hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykut'u arama çalışmaları devam ederken ağabey Mahmut Aykurt'un itirafları canlı yayına damga vurdu. Burhan Aykurt'un kayıp dosyası yakın zamanda cinayet dosyasına dönüşmesi beklenirken en büyük şüpheli ise ağabey Mahmut Aykurt.
29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'un arama çalışmaları devam ediyor. En büyük şüpheli olan ağabey Mahmut Aykurt ile ilgili ortaya çıkan olaylar herkesi şoke etti. Peki Burhan Aykurt'a ne oldu? Mahmut Aykurt kardeşi ile ilgili bildiklerini neden saklıyor? Burhan Aykurt'un ortadan kaybolan parasına kim ne yaptı? Detaylar haberimizde.
İş arkadaşının kredi kartını habersizce kullanmış
Canlı yayına röportaj veren bir akraba "Mahmut arkadaşımın cebinden kredi kartını habersizce alıyor ve 6500 TL bunu kullanıyor.Ben mahkemede şahitlik yaptım bu durumdan dolayı. Mahmut'da davadan vazgeçsinler ayda 500 taksitle ödeyeceğim dedi." açıklamalarına Mahmut bey şöyle cevap verdi:
-Ben o kartla sadece otobüs bileti aldım kızım için. Bu şekilde bana iftira attılar. Dava konusunda da aile zor durumda olduğu için yardım için maaş alınca ödeyeyim taksite 500 TL şeklinde dedim" açıklamaları ise kafalarda soru işareti bırakırken canlı yayına katılan Mehmet bey mahkemenin sonuçlandığı ve ailenin mahkemeyi kazandığı ancak parayı alamadıklarını açıkladı.