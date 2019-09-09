Müge Anlı Tatlı Sert'te Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme ormanda ilişkiye girdim demişti

Mehmet Taşdelen, Ayşe hanımın kızı Fadime'ye ilk başlarda Ayşe hanım ile sabah kahvaltı yaptığını sonra ise eve bıraktığını söylemişti. Ancak Mehmet beyin çok fazla farklı ve şüpheli anlatımları kızı Fadime'yi de şüphelendirmiş ve bunun üzerine Müge Anlı Tatlı Sert Programına başvurmuştu.