Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ömer Doğan cinayete mi kurban gitti
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 41 gündür kayıp olan Zabıt Katibi Ömer Doğan arama çalışmaları devam ederken kaybolmasıyla ilgili en büyük şüpheli olan Hakan Doğan canlı yayında verdiği açıklamrlar şok etti.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 30 Temmuz'da kaybolan Ömer Doğan ile ilgili hala bir ize ulaşılmadı. İşyerinde öğle arası veren ve bir daha dönmeyen Ömer Doğan'ı kaybolmasının üzerinden 41 gün geçerken en büyük şüpheli ise amcasının oğlu Hakan Doğan. Hakan Doğan'ın canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalar ile programa damga vurdu.
41 gündür haber alınmayan Ömer Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelerin odağındaki isim ise Hakan Doğan. Dün canlı yayına telefonla bağlanan Hakan bey ise bütün iddialara cevap verdi.
30 Temmuz'da kaybolan Ömer Doğan'ı en son gören kişi amca oğlu Hakan Doğan. Hakan bey canlı yayında yaptı açıklamada "Ömer kaybolduktan sonra ilk sorguladıkları kişi ben oldum ailesinin yüzünden. Ben 3 gün nezarette bir suçlu gibi yattım ve ruh sağlığım bozuldu ve bu şekilde Cumhuriyt başsavcılığına 4 saat ifade verdim sanki bir suçluymuş gibi. Ben cani değilim insan katili değilim, kiralık katilde değilim..." dedi.
Ömer Doğan'ın arazisinin üzerine ev yapmış
Bir diğer konu ise Hakan Doğan'ın Ömer Doğan'a ait olan tarlayı kullandığı ve oraya ev yaptığı. Bu yüzden Ömer bey hakan beyi mahkemeye veriyor. Bu iddialara ise Hakan bey " Ömer benim çıkmam için başvurmadı mahkemeye. 1,5 sene önce ise ben dedim bu arazilerin vekaletini al tapusunu al diye. Oda tapusunu alamadın 1988'den beri vergisi çıktı oda ödeyemem ben bu borcu dedi böyle kullanalım dedik." açıklamasını yaptı