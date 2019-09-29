Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Mutlu Kıyar'ın cesedi bakın nerede bulundu!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 12 Ağustos'ta kaybolan ve bir daha haber alınamayan Mutlu Kıyar'dan kahreden haber geldi cesedi bakın nerede nasıl bulundu?
ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında Mutlu Kıyar 12 Ağustos'ta Zonguldak'tan İzmir'e gitmiş be bir daha haber alınamamıştı. Mutlu Kıyar ile ilgili üzücü haber geldi. Talihsiz gencin cesedi bakın nerede bulundu.
12 Ağustos'ta sosyal medyadan tanıştığı Tuğçe adlı genç kız ile evlenmek için Zonguldak'tan İzmir'e giden Mutlu Kıyar kayıplara karışmıştı. 23 yaşındaki gencin cesedi Çeşme ilçesinde hereksi şoke eden bir şekilde bulundu.
Zonguldak'ta yaşayan Mutlu Kıyar iddiaya göre, sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu Kıyar geçen 11 Ağustos'ta babasına, "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum." dedi.
12 Ağustos'da otobüsle İzmir'e gelen Mutlu Kıyar babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa Kıyar'dan bir daha haber alamadı. Telefonu kapalı olan Mutlu'nun sosyal medya hesabına da hiç girmediği bilgisi alındı. Aile polise kayıp başvurusunda bulunurken Müge Anlı'nın da programına katılarak kayıp oğullarını aramaya başladı.