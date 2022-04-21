Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bakın nerede bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 gündür kayıp olan hemşire Muhammet Aslan olayı gündeme gelmişti. Kayıp hemşire Muhammet Aslan yoğun bakımdaki gece nöbetinden çıktıktan sonra evine gitmemiş kayıplara karışmıştı. Ailesi Muhammet Aslan'dan haber alamayınca Müge Anlı'ya başvurmuştu. 6 gündür her yerde aranan Muhammet Aslan'dan bugün kötü haber geldi. Genç hemşirenin cesedi ormanda bulundu. İşte Muhammet Aslan ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları: