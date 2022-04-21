Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
ATV kanalında Müge Anlı'nın gündeme getirdiği kayıp hemşire Muhammet Aslan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı haberi alınca 'çok üzüldüm' dedi. Kayıp hemşirenin ormanda bileklerini keserek intihar ettiği düşünülüyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 gündür kayıp olan hemşire Muhammet Aslan olayı gündeme gelmişti. Kayıp hemşire Muhammet Aslan yoğun bakımdaki gece nöbetinden çıktıktan sonra evine gitmemiş kayıplara karışmıştı. Ailesi Muhammet Aslan'dan haber alamayınca Müge Anlı'ya başvurmuştu. 6 gündür her yerde aranan Muhammet Aslan'dan bugün kötü haber geldi. Genç hemşirenin cesedi ormanda bulundu. İşte Muhammet Aslan ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları:
İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan hemşire Muhammet Aslan evine gitmeyince ailesi merak içinde kalmıştı. Müge Anlı'ya başvuran ailesi Muhammet Aslan'ın gidebileceği yerleri bildirmişti. Bu doğrultuda AFAD, jandarma ve polis ekipleri Sultangazi Kent Ormanı'nda detaylı bir arama yapmaya başladılar.
Atlı polislerin de katıldığı arama sonunda Sultangazi Kent Ormanı'nın derinliklerinde Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu. Muhammet Aslan'ın ilk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülüyor. Zira genç hemşire bulunduğunda bileklerini kesmişti. 6 gün sonra tespit edilen ceset otopsiye götürüldü.
Muhammet Aslan'ı intihara sürükleyen ise sanal bahis merakı oldu. Genç hemşirenin sanal oyunlarda para kaybettiği ve borçlandığı ortaya çıktı. Müge Anlı bugün Tatlı Sert programında genç hemşireden gelen haberi duyurup 'Çok üzüldüm ailesi perişan halde' dedi.