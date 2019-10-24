Müge Anlı Tatlı Sert'e çıkmıştı karısını öldürüp yaktığını itiraf etti

10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya'nın polis merkezine 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu söyleyerek müracaatta bulundu. Yalçınkaya polise verdiği bilgilerde eşinin evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve unutkan olduğunu söyledi. Yalçınkaya ayrıca devam eden günlerde de şüpheleri üzerinden uzak tutmak için çocukları ile eşini sürekli aradığını ve yine şüpheleri üzerinden uzak tutmak için Müge Anlı'nın programına katıldı.