Müge Anlı Tatlı Sert canlıda abdestimi bozdun aşkı! 60 yaşındaki teyze şaşırttı

Müge Anlı: Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar

Hatice Çakır'ın iddiaları anlattıkça Müge Anlı'yı şoke etti. Kendisini öperek ikna etmeye çalıştığını Nihat'ın samimi davranışları sırasında "Abdestimi bozdun" dediğini aktaran Hatice, daha sonra kendisini bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü. Müge Anlı ise "Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar" dedi.