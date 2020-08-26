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MEDYA

Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayında Şiar'ı öldüren Hami ve Gülüzar gözaltına alındı

ATV canlı yayınında Müge Anlı Gülüzar Kılıç'tan beklenen itirafı aldı. Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü hastaneye gittiklerinde Şiar'ın öldüğünü sanıyorduk itirafı geldi, canlı yayında hem Hami hem Gülüzar gözaltına alındı.

Müge Anlı Tatlı Sert programında Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili esrarengiz noktayı aydınlatacak itirafı aldı. Gülüzar Kılıç dün yayını terkeden Hami'den sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. 

Şiar'ın dayak yiyip öldü sanıldığı geceye ilişkin Gülüzar'ın küçük kızları hep başından beri aynı şeyi anlatıyordu. Kızlar, Hami'nin annelerini dövdüğü sırada araya giren Şiar'ı da dövdüğünü belirtmişler ve bu dayak sonrasında onun bir daha ayağa kalkamadığını aktarmışlardı. 

Canlı yayındaki dayak ve cinsel taciz sonrasında emniyet ekipleri ATV canlı yayına geldiler. Hem Gülüzar Kılıç hem de Hami Kıcı polis tarafından gözaltına alındılar. 

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