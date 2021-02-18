Müge Anlı Tatlı Sert ATV'de canlıda anne terliği çıkarıp konuğu dövdü
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını anne terliğini ile karıştı. Gülşen Caymaz'ın annesi 'Ben bir dakika izin alabilir miyim Müge Hanım' dedikten sonra terlikle konuğa saldırdı.
Pınar Geyik yıllar önce kayıplara karışan annesi Gülşen Caymaz'ı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aramaya başlamıştı. 8 yıl önce sırra kadem basan Gülşen Caymaz olayında perde aralandıkça genç kadının özel hayatı da ortaya saçıldı. Onu son görenlerden biri olan Murat Akın, genç kadının 20 farklı erkekle gezdiğini söyledi. Genç kızın annesi bugün canlı yayına 'duyduğu bu sözlerin' hıncıyla gelmişti. 'Bir dakika Müge Hanım' diyen anne, terliğini çıkartıp stüdyoyu birbirine kattı. İşte Müge Anlı'daki anne terliği krizi:
Gülşen Caymaz 8 yıl önce bavulunu toplayıp 2 çocuğu ile vedalaşıp kayıplara karıştı. Annesinden 8 yıldır haber alamayan Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayınına başvurdu. 8 yıldır Gülşen Caymaz'ın hiç kimlik hareketi olmamış, telefonu hiç açılmamıştı. Annesinin hayatta olup olmadığını öğrenmek isteyen Pınar Geyik, "Annem gittiğinden beri bankadaki parasını bile çekmemiş" diyerek başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini söyledi.
Kayıplara karıştığında 28 yaşında olan Gülşen Caymaz'ı arayan Müge Anlı, 8 yıl öncesini kurcaladıkça şaşırtan bilgilere ulaştı. Genç kadının hemen her gün alkol almak için dışarı çıktığı, üzerine kayıtlı 16 farklı numara olduğu öğrenildi. Kayıplara karışmadan önce Gülşen Caymaz'ın sıklıkla birlikte olduğu 2 kişi vardı. Biri aynı zamanda ilişki yaşadığı Coşkun diğeri de birlikte alkol aldığı ve onu Coşkun ile tanıştıran Murat Akın'dı...
Murat Akın canlı yayına çıktı ve Gülşen'in bir çok kişiyle gezdiğini 15-20 erkek arkadaşı olduğunu ve alkol aldığını söyledi. Parası olmadığında kendilerini arayıp içki içmek istediğini belirten Murat Akın, zaman zaman gazinolara da gittiklerini söyledi. Murat Akın'ın anlattığına göre Gülşen, kendisini eğlenceye götüren herkesle gidiyordu. Coşkun ile de birbirlerine aşık değillerdi ancak cinsel birliktelikleri vardı.