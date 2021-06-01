Müge Anlı şüphelenmişti mide bulandıran istismarda şok itiraf geldi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seyircileri şok eden Fatma Öz olayında Bahri Maraşlı'dan şok eden itiraf geldi
SİVAS’ta evli sevgilisi Bahri Maraşlı ile birlikte yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz, 19 Nisan tarihinde kayıplara karışmıştı. Öz’den günlerce haber alamayan endişeli aile, kayıp başvurusunun ardından kızlarını bulmak için ATV’nin fenomen programı Müge Anlı’nın yolunu tutmuştu.
Müge Anlı’nın, iki çocuk annesi Fatma Öz’ün şüpheli kaybında işaret ettiği ve ısrarlı soruları karşısında çelişkili ifadelerde bulunan evli fırıncı Bahri Maraşlı’nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, Cuma günü yayından sonra emniyete giderek cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.
Yasemin Doğan'ın itirafı üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahri Maraşlı’yı gözaltına aldı.
Çelişkili ifadeleri ve davranışlarıyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın başından beri şüphelendiği Bahri Maraşlı da gözaltında cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.