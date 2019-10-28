Müge Anlı sansür olayında Zazalardan özür dilemedi verdiği tepki ise olay yarattı

Burası Birleşmiş Milletler değil: "Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten. "Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok, Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil."