Müge Anlı resti çekti ATV Esra Erol'la yollarını ayırdı! Yeni sezonda yerine gelen bomba isim bakın
Ekranların iki başarılı sunucusu Müge Anlı ile Esra Erol'un aynı kanalda aynı formatta program yapması aralarında tartışmaya neden olmuştu! Ateşi körüklenen krize Atv bir son vererek, Esra Erol'un Esra Erol'da programının yeni sezonda olmayacağını duyurdu! Herkesi şaşırtan iddia sonrası gözler Erol'un yerine gelecek isme döndü! İşte Esra Erol'un yerine gelmesi beklenen o sürpriz isim!
Ekranların iki başarılı sunucusu Müge Anlı ile Esra Erol'un aynı kanalda aynı formatta program yapması aralarında tartışmaya neden olmuştu! Bu krize Atv son vererek, Esra Erol'un Esra Erol'da programının yeni sezonda olmayacağını duyurdu! Herkesi şaşırtan iddia sonrası gözler Erol'un yerine gelecek isme çevrildi İşte Esra Erol'un yerine gelmesi beklenen o sürpriz isim!
İkilinin aynı formatta olunca..
Evlilik programlarından sonra format değişikliğine giden Esra Erol, Müge Anlı ile aynı formata dönünce kıyamet kopmuş, ikili arasında karşılıklı tartışmalar yaşanmıştı.
Esra Erol'da programına son verildi..
Karşılıklı restlerin çekildiği kanaldan son karar çıktı. İddialara göre kanal yönetimi Müge Anlı'nın "Ya ben ya o" uyarısından sonra harekete geçti ve Esra Erol'un yeni sezonda beklenen programına son verdi.
Esra Erol hangi kanala geçecek?
ATV ekranlardan çekilmesi beklenen başarılı sunucu Esra Erol'un hangi kanala geçeceği ise şimdiden merak konusu oldu..