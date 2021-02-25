Müge Anlı Osman Biçer itirafı dehşet! Eşini cinsel organından bıçaklayıp öldürmüş

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer’in eşi Osman Biçer’in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Osman Biçer karısının ihanetini öğrendiğini bir gün sonra da kapıyı çocukların üzerinden kilitleyip kayıplara karıştığını söyledi. Ancak dediği pek mantıklı değildi. İddiasına göre bir erkekle gitmiş olabilirdi. Oysa 10 yıldır kadının kimliğinde hiç bir hareket olmamıştı.