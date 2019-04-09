Müge Anlı oğlunun katilini arıyordu canlı yayında baba itiraf etti
ATV'deki Müge Anlı ile Sert programına oğlu Engin Karakollu'nun katilini aramaya çıkan baba Arif Karakollu itirafı ile kan dondurdu.
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına bu kez Engin Karakollu cinayeti damga vurdu. Engin'i aramak için önce kızkardeşi ve annesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Dün de onlara babaları Arif Karakollu katıldı. Canlı yayında gelen itiraf ile anne ve kızı krizler geçirdi. Baba ise öz oğluyla ilgili kirli sırrını bakın nasıl anlattı:
Yaklaşık 15 aydır haber alınamayan Engin Karakollunun başına ne geldiğini öğrenmek isteyen anne Şazımat Karakollu ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına katıldı. Nevşehir'de yaşayan Engin Karakollu sırra kadem basmıştı.
Müge Anlı bugün ekranda şüpheleri üzerine çeken Engin'in babası Arif Karakollu'yu itiraf ettirdi. Oğlunun katilini bulmak için yayına katılan Arif Karakollu, 'katilin kendisi olduğunu' söyledi ve şunları anlattı:
-Engin hayatta değil. Her gün geliyordu psikolojik sorunu vardı. Ben her gün yemeğini yapıyorum yumurtasını haşlıyorum ama her gün 4 sefer gelip huzursuzluk çıkartıyordu.