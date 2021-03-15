Müge Anlı ne yaptın sen! ATV canlıda kucaklaşma skandalı hemen bir şey olmazmış

BURDUR'lu 5 kardeşin 2 enişte ile yaşadıkları olaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına gelince izleyen herkesi şoke etmişti. Eniştelerden İsa Akman, kayınbiraderi Abrurahman Çığ'ı ormana kaldırıp tecavüz etmiş ve çıplak fotoğraflarını çekmişti. Herkes sapkın enişte bugün yayına çıkacak mı diye merak ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Antalya emniyeti tecavüzcü enişteyi ve ona yardım eden 3 arkadaşını bulup gözaltına aldı. Müge Anlı bu gelişmenin mutluluğu ile yayını açtığında hiç beklenmedik bir şey yaptı... 'Hemen bir şey olmaz' diyerek yaptığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kahredecek. Zira aylardır gecesini gündüzüne katıp herkesin zihnine kazıdığı 'mesafeyi' ünlü sunucu çöpe attı. İşte Müge Anlı'daki skandal anlar: