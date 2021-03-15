Müge Anlı ne yaptın sen! ATV canlıda kucaklaşma skandalı hemen bir şey olmazmış
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı yaptığıyla Türkiye'ye çok kötü örnek oldu. Koronavirüs kuralının en temel ilkesini çiğneyen Müge Anlı canlı yayında kucaklaştı. Müge Anlı'nın sarılınca maskesi düşen kadına söylediği söz de üzerine tüy dikti.
BURDUR'lu 5 kardeşin 2 enişte ile yaşadıkları olaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına gelince izleyen herkesi şoke etmişti. Eniştelerden İsa Akman, kayınbiraderi Abrurahman Çığ'ı ormana kaldırıp tecavüz etmiş ve çıplak fotoğraflarını çekmişti. Herkes sapkın enişte bugün yayına çıkacak mı diye merak ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Antalya emniyeti tecavüzcü enişteyi ve ona yardım eden 3 arkadaşını bulup gözaltına aldı. Müge Anlı bu gelişmenin mutluluğu ile yayını açtığında hiç beklenmedik bir şey yaptı... 'Hemen bir şey olmaz' diyerek yaptığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kahredecek. Zira aylardır gecesini gündüzüne katıp herkesin zihnine kazıdığı 'mesafeyi' ünlü sunucu çöpe attı. İşte Müge Anlı'daki skandal anlar:
Müge Anlı'nın 'sevinçten' diyerek bir skandala imza attığı anlara geçmeden önce, 'neye sevindiğini' kısaca anlatalım. Burdur'da çiftçilik ve hayvancılık yapan 5 kardeşe babalarından hatırı sayılır bir mal varlığı kalmıştı. 3'ü kız biri erkek kardeşlerin başına ne geldiyse ailenin damatları yüzünden geldi. Sevgi Çığ'ın 20 yıllık eşi İsa Akman, kayınbiraderini evlendirme vaadiyle önce 'kısmetin bağlı' deyip hocaya götürdü. Kısmet açtırma için 3 bin lirasını aldıktan sonra bu kez ona Suriyeli bir kız buldu.
Suriyeli kız için de para alan İsa Akman, gelin diye eve getirdiği kadınla gece yarısı çıplak bir şekilde eşi Sevgi Çığ'a yakalandı. Sapkın eniştenin ahlaksızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Evli olan baldızı Havva'ya da cinsel içerikli mektup yazıp onunla birlikte olmak istedi. Baldızı bunu reddedip eşine haber verince de onun telefonunu 'bu ahlaksız bir kadın' diyerek her kese yaydı.
İsa Akman, Suriyeli gelin olayından sonra Abdurrahman Çığ'a senet imzalatmak istedi. Abdurrahman imzalamayıp evden kaçınca da onu bulup ormana kaldırdı. 40 yaşındaki Abdurrahman'ı bir ağaca bağlayan İsa Akman işkence edip tecavüz etti. Abdurrahman'ı tehdit etmek için de çıplak fotoğraflarını çekti.