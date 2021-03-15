Müge Anlı kucaklaşma skandalı! 'Hemen bir şey olmaz' dedi yaptığı çok fena
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında skandal bir görüntü vardı. Müge Anlı Covid-19 kuralının en temel ilkesini 'hemen bir şey olmaz' deyip çiğnedi. Kucakladığı kadının maskesi düşünce de panik yaşadı. Türkiye'nin gözü önünde yaptığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok kızacak.
ATV kanalının en çok izlenen kadın programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar akıllara zarardı. Türkiye'de Covid-19 vakaları patlamışken, ünlü sunucu Müge Anlı yaptığı hareketle eksi puan aldı. Milyonların önünde canlı yayında koronavirüsün temel ilkesi olan 'mesafe'yi ihlal eden ünlü sunucu, kadın konuğuyla kucaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece gündüz herkesin zihnine kazımaya çalıştığı 'mesafe' kuralını çiğneyen Müge Anlı, "hemen bir şey olmaz' sözleriyle de üzerine tüy dikti. İşte Müge Anlı'nın canlı yayındaki skandal hareketi:
Müge Anlı'nın 'sevinçten' diyerek bir skandala imza attığı anlara geçmeden önce, 'neye sevindiğini' kısaca anlatalım. Burdur'da çiftçilik ve hayvancılık yapan 5 kardeşe musallat olan sapkın damat olayında flaş bir gelişme yaşanmıştı. Müge Anlı, cuma günü eniştesinin tecavüzüne uğrayan Abdurrahman Çiğ'in çıplak resimlerini ekrana getirmişti. Bu fotoğrafları delil kabul eden Antalya emniyeti, sapkın damat İsa Akman ile ona yardım eden 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsa Akman ve 3 arkadaşı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Müge Anlı bugün canlı yayını aldığı bu güzel haberle açtı. 'Keyfim çok yerinde' diyen ünlü sunucu 'sizi çok sevdim' dediği aileye mutlu haberi verdi. Kabusları olan eniştenin tutuklandığını öğrenen aile sevinçle Müge Anlı'ya teşekkürler yağdırdı.
Müge Anlı'nın hayranı olan kardeşlerden en büyüğü Zahide Zengin o coşkuyla 'Sizi çok seviyorum Müge Hanım. Aşkımsın çok sarılmak istiyorum. 6 aydır canım çok yandı size sarılayım' diyerek ricada bulundu. Müge Anlı işte o anda hiç beklenmedik bir şey yaptı.