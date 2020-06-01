Müge Anlı koronavirüs icadıyla güldürdü! ATV Müge Anlı Sert dillerde
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 aylık aranın ardından canlı yayınla başladı. Müge Anlı programındaki koronavirüs icadıyla herkesi güldürdü.
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı koronavirüs sebebiyle programına 2 ay ara vermişti. Ekranlara dönüşünde stüdyoya kondurduğu koronavirüs icadıyla herkesi güldürdü. Sosyal medyanın diline düşen 'icat', Müge Anlı'nın 'yayında sarılmak için' bulduğu plastik bir koruyucu oldu.
Koronavirüs salgını başlayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara veren Müge Anlı 2 ayın ardından ekrana dönüş yaptı. Bugün gerçekleşen ilk canlı yayında bir çok değişiklik vardı. Koronavirüs salgınına karşı önlem alan Müge Anlı tüm seyircilerine siperlik ve maske taktırdı.
Korona icadı olay oldu
Müge Anlı'nın stüdyoya kurdurduğu düzenek ise sosyal medyada olay oldu. Ünlü sunucu stüdyoya sarılmalar ve kucaklaşmalar için koronavirüs düzeneği kurdurdu. Plastik bir muşambadan oluşan korona icadı ekran başındaki herkesi güldürürken, Müge Anlı'ya twitterın diline düşürdü.
Canlı yayında yeni sistemi gösteren Müge Anlı 'Artık nasıl sarılacağız diye düşünmenize gerek yok" diyerek ilk denemeyi de kendisi yaptı. Ekip arkadaşı ile korona kabininde kucaklaşan Müge Anlı bu sistemi, kayıplar için kullanacak. Programda aranan kişiler bulunduğunda aileleri ile stüdyoda biraraya geliyordu. O kucaklaşmalara karşı bu sistem kuruldu.