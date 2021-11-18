Müge Anlı kanser ameliyatı olan babasını ağlattı! Müge Anlı'nın babası kim neden küsler?
Dargınları barıştıran, kayıpları kavuşturan Müge Anlı, özel hayatına ait şok bir suçlama ile gündemde... Müge Anlı, kendi babasının şanına gitmedi, babası gözyaşlarına boğuldu... Müge Anlı, çevresinin eleştiri oklarının hedefinde? Müge Anlı'nın babası kimdir?.. Müge Anlı neden babasıyla görüşmüyor? Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ı dedesine gönderdi mi?
ATV ekranlarında yaptığı programda kendisine başvurup vatandaşların kayıp babalarını bulan Müge Anlı, kendi babasını en zor gününde yalnız bıraktı. Babası gözyaşlarına boğulurken, çevresinden Müge Anlı'ya eleştiriler gelmeye başladı. Müge Anlı'nın babası kim?.. Babasıyla Müge Anlı neden konuşmuyor?.. Babasını en son neden görmek istemedi?.. Müge Anlı kendi kızı Lidya Müge Akdağ'ı kendi babasıyla da görüştürmediği iddia edilmişti... İşte ayrıntılar...
Müge Anlı’nın ismi bu kez babası İhsan Anlı ile yeniden gündemde. Odatv’nin haberine göre kanser hastalığına yakalanan İhsan Anlı, hayati bir ameliyat geçirdi.
Son dönemde yakın çevresine sık sık kızı Müge Anlı’yı görmek istediğini ileten Anlı’ya kızından beklemediği bir haber geldi.
Kanser ameliyatı olan babası İhsan Anlı, ameliyatın ardından Anlı, kızını sayıkladı. Müge Anlı, annesinden boşandığı için hayati tehlikesi bulunan babasının yanına gitmedi.