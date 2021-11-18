Müge Anlı kanser ameliyatı olan babasını ağlattı! Müge Anlı'nın babası kim neden küsler?

ATV ekranlarında yaptığı programda kendisine başvurup vatandaşların kayıp babalarını bulan Müge Anlı, kendi babasını en zor gününde yalnız bıraktı. Babası gözyaşlarına boğulurken, çevresinden Müge Anlı'ya eleştiriler gelmeye başladı. Müge Anlı'nın babası kim?.. Babasıyla Müge Anlı neden konuşmuyor?.. Babasını en son neden görmek istemedi?.. Müge Anlı kendi kızı Lidya Müge Akdağ'ı kendi babasıyla da görüştürmediği iddia edilmişti... İşte ayrıntılar...