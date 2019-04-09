Müge Anlı itiraf ettirdi! Oğlunu öldüreni arıyordu katil kendisi çıktı

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına bu kez Engin Karakollu cinayeti damga vurdu. Engin'i aramak için önce kızkardeşi ve annesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Dün de onlara babaları Arif Karakollu katıldı. Canlı yayında gelen itiraf ile anne ve kızı krizler geçirdi. Baba ise öz oğluyla ilgili kirli sırrını bakın nasıl anlattı: