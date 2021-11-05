Müge Anlı Instagram pozuyla görenleri büyüledi
ATV ekranlarında gündüz kuşağının en reytingli programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'i sunan Müge Anlı'nın Instagram'dan paylaştığı pozuna binlerce beğeni geldi. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğini söyleyen Müge Anlı, siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
ATV ekranlarında yaptığı programla adından söz ettiren Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda kendi adına Instagram hesabı açmıştı. Kısa sürede Instagram'da 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Anlı, zaman zaman özel hayatından paylaşım yapıyor. 47 yaşındaki Anlı, son paylaşımında ise takipçilerinin beğeni butonunu kırmasına neden oldu. Siyah elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Anlı, birkaç saat içinde 400 bine yakın beğeni topladı.
"Keşke poz verseydim demeden edemedim"
Müge Anlı, Instagram'dan yaptığı paylaşımına, "Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğimi herkes bilir. Ancak benim tatlı paparazzimin çektiği bu fotoğrafı görünce, keşke poz verseydim demeden edemedim" notunu düştü.
Sosyal medyayı daha önce bugünlerde olduğu kadar sık kullanmamasıyla dikkat çeken Müge Anlı'nın geçtiğimiz haftalarda çocukluk fotoğrafını paylaşması ve kıvırcık saçlı fotoğrafını yayınlaması takipçilerini mutlu etmiş ve çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.
Müge Anlı, kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabından 'çocukluk fotoğrafını' paylaşınca sosyal medyada bir anda viral olmuştu. Müge Anlı canlı yayına saçlarını kıvırcık yaparak hazırlandı ve bu saç modeli, genel olarak ünlü sunucuyu saçlarını düz ve açık görmeye alışan seyirciyi çok şaşırtmıştı. Bukle bukle saçlarıyla bugünkü programa çıkan Anlı sosyal medyada bu haliyle 'caps' bile olmuştu. Anlı, kıvırcık saçlarını annesinin bile yadırgadığını söylediğini, kendisine bebeklik yıllarından kıvırcık saçlı bir fotoğrafını gösterdiğini ifade ederek o fotoğrafı paylaşınca, o fotoğrafa anında beğeni ve yorum yağdı.