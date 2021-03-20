Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı!
Müge Anlı ile aralarının bozuk olduğu söylenen Arif Verimli, Twitter hesabından açıklama yaptı.
2008 yılından itibaren ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan geçtiğimiz aylarda Prof. Dr. Arif Verimli programda ayrıldığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu. Uzun yıllar programda yer alan Arif Verimli'nin neden programdan ayrıldığı çok konuşuldu. Bu konu üzerine hala daha soru işaretleri de var...
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle ayrıldı. İlk olarak Instagram'dan açıklama yapan Verimli, şunları yazdı:
Verimli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, " Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum." ifadesini kullandı.
Programın 27 Ocak tarihli bölümde de stüdyoda bulunmayan Verimli ile ilgili sunucu Müge Anlı açıklama yapmıştı. Anlı, Arif Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını söylemişti.