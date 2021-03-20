Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı!

2008 yılından itibaren ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan geçtiğimiz aylarda Prof. Dr. Arif Verimli programda ayrıldığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu. Uzun yıllar programda yer alan Arif Verimli'nin neden programdan ayrıldığı çok konuşuldu. Bu konu üzerine hala daha soru işaretleri de var...