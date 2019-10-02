Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Satı Ermiş olayında operasyon başlattı

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Satı Ermiş arama çalışmaları devam ederken Satı hanımın telefon sinyalinin geldiği noktada iki önemli delir bulundu. Satı Ermiş'in cinayete kurban gittiği düşünülürken savcı soruşturma başlatıldı. İlk başlarda en büyük şüpheli Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi Feyat Araz olarak düşünülürken şimdi ise olayın yönü tamamen değişti ve şuan en büyük şüpheli Mustafa Başkır. Peki olaylar nasıl gelişti. Detaylar haberimizde.