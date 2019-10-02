Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında Satı Ermiş olayında operasyon başlattı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayete kuran gittiği düşünülen kayıp Satı Ermiş olayında savcı Ankara Beypazarı ilçesinde arama çalışması başlattı.
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Satı Ermiş arama çalışmaları devam ederken Satı hanımın telefon sinyalinin geldiği noktada iki önemli delir bulundu. Satı Ermiş'in cinayete kurban gittiği düşünülürken savcı soruşturma başlatıldı. İlk başlarda en büyük şüpheli Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi Feyat Araz olarak düşünülürken şimdi ise olayın yönü tamamen değişti ve şuan en büyük şüpheli Mustafa Başkır. Peki olaylar nasıl gelişti. Detaylar haberimizde.
Zonguldak'ta yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş Ankara'nın Beypazarı ilçesinden kayboldu ve 41 gündür haber alınamıyor. Satı Ermiş'in son görüştüğü kişiler olan Feyat Araz ve Mustafa Başkır'da en büyük şüpheli.
23 Ağustos'ta beri kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in kaybı ile ilgili çember giderek daralmaya başladı. Telefonu son kez İnönü vadisinden sinyal veren 52 yaşındaki kadının 23 Ağustos'ta izlediği güzergah adım adım ortaya çıktı.
En son 23 Ağustos Satı Ermiş saat 15:27'de güvenlik kameralarına yürürken kayda geçmiş ve aynı dakikalarda Mustafa Başkır'ın da telefon sinyaline ulaşılmıştı. Bütün bu bilgiler ışığında Satı hanım ile Mustafa beyin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusunu akıllara getirirken dün canlı yayın sonrası yeni bilgilere ulaşıldı ve savcı operasyon için düğmeye bastı.