Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Bursa'da öldürülen Tülin Beygirci cinayetinin detayları
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Bursa'da öldürülen Tülin Beygirci cinayetinin detayları ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında bir cinayetin daha gizemi çözülmeye çalışılıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11 Eylül günü vahşi bir cinayet daha yaşandı.
19
Gemlik ilçesi Kumla mahallesinde yalnız yaşayan ve fabrikada çalışan Tülin Beygirci, işe gitmeyince iş arkadaşları tarafından merak edildi.
29
Tülin Beygirci'yi arayan arkadaşları ulaşmayınca fabrikanın servis şoförünü Beygirci'nin evine yönlendirdi.
39
Kapı açılmayınca şoför durumu ise polise bildirdi.Polis ise eve girince korkunç manzara ile karşı karşıya geldi.
49