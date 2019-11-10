Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Atatürk iddiası! '8 Kasım'da bize veda etti'

ATV'de hafta içi her gün "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunan Müge Anlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada 'Atatürk aslında 8 Kasım'da bize veda etti' açıklamasını yaptı.