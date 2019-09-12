Müge Anlı ile Tatlı Sert'te annesini korumak için babasını öldürmüştü mahkemeden yeni karar
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçen sezon işlenen Gazi Akbıyık cinayetine ilişkin davada bugün karar duruşması oldu ve 17 yaşındaki genç kız ile mahkeme karar verdi.
ATV ekranlarında Müge Anlı Tatlı Sert programında geçen sezon işlenen Gazi Akbıyık cinayetine ilişkin bu gün görülen davada karar çıktı. Annesini korumak adına babasını öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden genç kız, cezaevine girmişti. Bu gün görülen davada ise 17 yaşındaki genç kız için mahkemeden karar çıktı. Çıkan kararı Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Afyonkarahisar'da bu gün görülen Gazi Akbıyık cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Müge Anlı bu gün canlı yayında Gazi Akbıyık cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçen sezon canlı yayında babasını annesini korumak için öldürdüğünü açıklayan 17 yaşındaki genç kız bu gün tahliye edildi. Müge anlı canlı yayında Türkiye'ye gözyaşı döktüren genç kızın durumunu "Bugüne kadar en çok etkileyen hangisi diye sorsalar karar veremezdim ama bu olaydan sonra kesinlikle farklı. 17 yaşındaki bir kızın annesini korumak için babasını öldürmesi en çok etkilendiğim olay.
-Bu gün aklım Afyonkarahisar'daydı. Gazi Gazi Akbıyık cinayetine ilişkin karar duruşması olabiliyor deniliyordu kesin olmamak ile birlikte. Evet karar duruşması olmuş bu mahkeme ve kızımız tahliye edilmiş. Anne 16 yıl 8 ay, küçük kızına ise 2 yıl 9 ay hapis verildi. Ceza evinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi."