Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV'de bitti denmişti flaş gelişme Müge Anlı duyurdu
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bittiği iddia edilmişti. Müge Anlı, program için flaş gelişmeyi duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeniden ekranlara dönüyor.
Müge Anlı, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Eski eşi Burhan Akdağ'ın yalan iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu iddialar ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını da etkiledi. Müge Anlı'nın programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. O iddia hakkında Müge Anlı, açıklama yaptı.
Eski eşi Burhan Akdağ tarafından ortaya atılan iddiaların gerçekle yakından uzaktan ilişkisi olmadığını söyleyen Müge Anlı, şunları söyledi:
"Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var.''
''Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı.''
''Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki."