Müge Anlı ile Tatlı Sert kurgu mu program 'Esra Erol'da'ya döndü şimdi de Safiye'nin İsveçli aşkı Martin çıktı!
ATV Müge Anlı'daki Akkuşlu Cüneyt ve Safiye Çallı'nın 'aşk dolandırıcılığı' olayının ardından Safiye'ye İsveçli Martin'in talip olarak gelmesi programın 'kurgu' olduğu söylentilerini beraberinde getirdi. Müge Anlı'nın programının, Esra Erol İzdivaç programına döndüğü yönünde eleştiriler yağıyor.
ATV gündüz kuşağının en iddialı yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugüne dek ortaya çıkardığı adli olaylar, faili meçhul cinayetler ve suç odaklı grift konuları ekranlar önünde tek tek çözmesine ve aydınlatmasına alışık olan seyirci, son aylarda programda gündeme getirilen 'aşk' odaklı hikayeler karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor! 2021 yılının Kasım ayında programa çıkarılan Safiye Çallı'nın, kendisini 'aşk vaadiyle' kandırıp evini sattırdığı ve tüm parasını alarak kendisine lüks otomobil satın aldığını söylediği Ordulu türkücü Akkuşlu Cüneyt olarak tanınan Cüneyt Demiral'a 2. kez yeniden 'aşk sözcükleri'yle kanarak para kaptırdığı geçtiğimizde ekranlara getirilmişti. Müge Anlı'ya 2. kez başvuran ve kaptırdığı parasını kurtarmak istediğini söyleyen Safiye'nin sosyal medya üzerinden Almanya'da yaşayan biriyle ilişki kurduğu gündeme geldi. Son olarak bugünkü canlı yayına, İsveç vatandaşı olduğunu söyleyen, Türk kökenli 'Martin' isimli bir bey katılınca seyirci sosyal medya kanallarından isyan bayrağını çekti! Yıllarca ciddi adli vakalarla gündeme gelen Müge Anlı'nın başarılı programının, reyting uğruna 'Esra Erol'un evlilik programları'na döndürüldüğü yönünde eleştiriler yağdı.
Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, temizlik yaparak geçimini sağlayan Safiye Çallı'nın, yerel türkücü sevgilisi Akkuşlu Cüneyt'e parasını kaptırdığı ve bu gerekçeyle Müge Anlı'dan yardım isteyerek programa katılması damga vurmuştu. Müge Anlı'nın çaba ve baskılarıyla Cüneyt Demiral'a kaptırdığı paraların küçük bir bölümünü 'ikinci el bir otomobil olarak' ancak kurtarabilen Safiye Çallı, Müge Anlı'ya söz verdiği halde, Akkuşlu Cüneyt'e bir kez daha para kaptırdığı iddiasıyla programa katıldı.
Safiye Çallı, Akkuşlu Cüneyt'ten darbe üstüne darbe yedi: Akkuşlu Cüneyt'ten darbe üstüne darbe yiyen Safiye Çallı, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından ikinci kez dolandırıldığı için yine Müge Anlı'dan destek istedi. Bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Safiye Çallı, kendisini daha önce evlilik vaadiyle kandırarak parasını alan ve o paralarla lüks bir araç satın alan Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'nın duygularıyla bir kez daha oynadı. Safiye Çallı, ikinci kez Cüneyt Demiral'ın sözlerine kandığını ve yeniden para kaptırdığını ifade ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Akkuşlu Cüneyt başkasıyla nişanlandı: Safiye Hanım'ın 20 bin lirasını alıp kayıplara karışan Cüneyt'in bu olaydan iki gün önce başka biriyle nişanlandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında nişan fotoğraflarını paylaşan Cüneyt Demiral'ın aşk hayatından Safiye Çallı'nın da haberi oldu.