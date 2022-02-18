Müge Anlı ile Tatlı Sert kurgu mu program 'Esra Erol'da'ya döndü şimdi de Safiye'nin İsveçli aşkı Martin çıktı!

Safiye Çallı, Akkuşlu Cüneyt'ten darbe üstüne darbe yedi: Akkuşlu Cüneyt'ten darbe üstüne darbe yiyen Safiye Çallı, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından ikinci kez dolandırıldığı için yine Müge Anlı'dan destek istedi. Bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Safiye Çallı, kendisini daha önce evlilik vaadiyle kandırarak parasını alan ve o paralarla lüks bir araç satın alan Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'nın duygularıyla bir kez daha oynadı. Safiye Çallı, ikinci kez Cüneyt Demiral'ın sözlerine kandığını ve yeniden para kaptırdığını ifade ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.