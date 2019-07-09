Müge Anlı ile Güven Bana'da sığır yavrusu sorusunu bilemeyen yarışmacılar ti'ye alındı

ATV'de Perşembe akşamları Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Güven Bana yarışma programının geçen hafta yayınlanan bölümünde yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici ismindeki yarışmacılar damga vurmuştu. “Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?” sorusuna yanlış cevap veren yarışmacılar bir anda Türkiye'nin gündemine otururken sosyal medyanın da diline düştü.