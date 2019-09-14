Müge Anlı ile Güven Bana'da geceye damga vuran yarışmacı ve "medüz" sorusu
ATV ekranların cumartesi akşamları ekranlara gelen Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasında "Medüz" sorusu ve yarışmacılar geceye damga vurdu.
ATV'nin yeni yayın döneminde Kim Milyoner Olmak İster'i koltuğundan eden Müge Anlı'nın sunduğu yarışma programı Güven Bana'da dün akşam yayınlanan yeni bölümde yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Medüz sorusu geceye damga vururken 15. soruya kadar gelen yarışmacılar ekran başındaki herkesi şaşırttı.
Müge Anlı'nın sunumuyla her hafta cumartesi yayınlanması planlanan Güven Bana yarışma programı dün akşam yine geceye damga vurdu.
Birbirinden ilginç soruların sorulduğu Güven Bana'da en ilginç sorusu ise Medüz sorusu oldu. Yarışmacılara "Denizde yaşayan, adı da "deniz" ile başlayan hangi hayvanın diğer adı "medüz" dür?" soruldu.
Şıklarda ise Deniztrağı,Denizyıldızı,Denizaslanı ve Denizanası seçenekleri vardı. Yarışmacılar ise "Denizanası" doğru cevabını vererek kasalarına 105,500 TL ye ulaştılar.