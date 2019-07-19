Müge Anlı ile Güven Bana’da geceye damga vuran Game Of Thrones sorusu
ATV Ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışma programında Game Of Thrones sorusu geceye damga vurdu.
ATV yayınlanan Güven Bana yarışma programı, yeni bölümü 18 Temmuz Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da dün akşam yayınlanan bölümünde ise "Game of Thrones" sorusu geceye damga vurdu. Peki çok konuşulan sorunun cevabı nedir? Yarışmacılar soruyu bilebildi mi? İşte sorunun cevabı.
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Her bölümüyle çok konuşulan ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümüne dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones ile ilgili sorulan bir soru damga vurdu.
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Soru "Taht Oyunları" adıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır" şeklindeydi.
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Güven Bana'ya damga vuran soruda şıklar ise Stark, Lannister, Baratheon ve Targaryen'di.
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