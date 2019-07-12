Müge Anlı Güven Bana yeni bölümde İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

ATV'de perşembe akşamları yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışma programında dün akşam ekrana gelen yeni bölümde yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Yarışmacılar Pınar Sarıkaya ve Mete Atakan'a "İstiklal Marşının bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusu soruldu. Yarışmacıların soru karşında bocalamasına ise Müge Anlı dahil ekran başındaki herkesi sinirlendirdi.