Müge Anlı gerçekten evleniyor müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir bakın ne iş yapıyor

Müge Anlı : Ben evleniyorum : Müge Anlı 20 Haziran 2022 pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını programının açılışında bombayı patlattı ve 'ben evleniyorum' dedi. Hakkında bugüne kadar yalan yanlış bir çok sevgili ve evlilik haberi yapıldığını söyleyen Müge Anlı evlilik haberini şu sözlerle duyurdu:

- ''Şimdi kendimle ilgili bir haberi vereceğim. Cuma günü verecektim ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki hakkımda. Bu haberi özellikle cuma günü vermeyi düşünüyordum ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinize kabul ettiniz o yüzden benimle ilgili haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.