Müge Anlı gaf yaptı! Eskort kız Mervenur Polat'a tecavüz edip arkadaşına sundu

İddiaya göre Cüneyt Akyol, üst kata çıkardığı Mervenur Polat'a burada tecavüz etti. Alt katta bulunan 5 kişi ise hiç bir şey duymadı. Sonrasında Cüneyt alttaki odada bulunan Gökhan Hamurcu'ya seslenip onu yukarıya çağırıyor ve Merve'ye tecavüz etmesini öneriyor. Merve'yi son kez o tecavüz odasında gören Gökhan Hamurcu bugün canlı yayına çıktı ve tanık olduğu olayı şöyle anlattı: