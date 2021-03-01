Müge Anlı gaf yaptı! Eskort kız Mervenur Polat'a tecavüz edip arkadaşına sundu
ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp Mervenur Polat olayı damga vurdu. Eskortluk yapan Mervenur ile ilgili Müge Anlı fena bir gaf yaptı. Tecavüz olayına tanık olan Gökhan Hamurcu'nun anlattıkları ise kan dondurdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın kaybolmasına ilişkin şoke eden gelişmeler yaşandı. Mervenur Polat'ı son kez gören Gökhan Hamurcu canlı yayına katılıp o gün yaşanan dehşeti anlattı. Mervenur'un Cüneyt Akyol'un tecavüzüne uğradığını iddia eden Gökhan, odaya girince Cüneyt'in kendisine de 'tecavüz etmesini teklif ettiğini' söyledi. Canlı yayındaki bu açıklamalar şoke ederken Müge Anlı'nın 'eskort' olduğu söylenen Mervenur hakkında yaptığı bir gaf da sosyal medyanın diline düştü.
Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat 4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıktı. Mervenur Polat'tan o günden sonra bir daha haber alınamayınca kız kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Müge Anlı 19 Ekim 2020 tarihinden beri kayıp olan Mervenur'un son olarak görüldüğü evdeki arkadaşlarına ulaşınca dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Bir handa bulunan bu evde madde kullanlar sıklıkla takılıyordu. Cüneyt Akyol'a ait olan mekana o gün Mervenur ile birlikte Gökhan, Aziz, İbrahim, Zeynep ve Ferdi isimli kişiler gelmişti. Cüneyt ve Mervenur üst kattaki odaya çıkarken diğerleri alt katta kalmıştı.
İddiaya göre Cüneyt Akyol, üst kata çıkardığı Mervenur Polat'a burada tecavüz etti. Alt katta bulunan 5 kişi ise hiç bir şey duymadı. Sonrasında Cüneyt alttaki odada bulunan Gökhan Hamurcu'ya seslenip onu yukarıya çağırıyor ve Merve'ye tecavüz etmesini öneriyor. Merve'yi son kez o tecavüz odasında gören Gökhan Hamurcu bugün canlı yayına çıktı ve tanık olduğu olayı şöyle anlattı: