Müge Anlı foyasını ortaya çıkardı! Manisa işkence görüntülerini çeken gelin göbek atmış
MANİSA 'da 88 yaşındaki kadının gelinin işkencesi sonrası ölmesi Türkiye gündemine oturdu. Müge Anlı bugün yeni görüntüler yayınlayınca herkes şoke oldu. İşkenceyi görüntülediği için alkış alan evin küçük gelini meğer yaşlı kadın ölünce taziye evinde göbek atmış. İşte Müge Anlı'nın yayınladığı gelin Fidan Aslan'ın o görüntüleri:
MANİSA 'nın Selendi ilçesinde 27 gün önce hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapan 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşılan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan'dı. Görüntüleri çeken ise Fadime Aslan'ın gelini Fidan Aslan'dı ve o bunu sosyal medyaya vermişti. Fidan Aslan'ın bu ifşası sonrasında gündeme oturan ölüm Müge Anlı'nın programında masaya yatırılınca yeni ifşalar ve şoke eden yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerden biri ise işkenceyi çeken ve herkesin 'kahraman' gözüyle baktığı gelin Fidan Aslan'a aitti. Müge Anlı taziye evindeki göbek atma görüntüsünü yayınlayınca herkes bir kez daha dehşete düştü. İşte 88 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili yeni gerçekler:
88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümü yaşlılığa bağlı sayıldı ve otopsi yapılmadan toprağa verildi. Eşiyle kavga eden evin küçük gelini Fidan Aslan, tehditlere maruz kalınca o güne kadar çektiği işkence görüntülerini ifşa etti. Bu görüntüler medyaya düşünce savcılık devreye girdi ve yaşlı kadının mezarı 'ölüm nedeninin kesin tespiti' için yeniden açıldı. Yaşlı kadının otopsisi sürerken Müge Anlı ortaya yepyeni görüntüler çıkardı.
İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan Müge Anlı ile canlı yayına katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasına yıllarca baktığını ve görüntülere rağmen onu dövmediğini iddia etti. Videoyu çeken gelini Fidan Aslan'ın kendisine bıçak çektiğinden şikayet eden Fadime Aslan'a Müge Anlı şu sözlerle isyan etti: 'Sen daha çok çekeceksin. Herkes ettiğini çeker. Siz de bunları yaşayacaksınız'.
Kaynanamı gelinim öldürmüştür
İşkenceci gelin ise videoyu çeken Fidan Aslan'ı cinayetle suçladı. Anlattığına göre Ebe kadını altını değiştirmek için dışarı çıkarmış. O odasını temizleyip yatağını temizlerken gelini yaşlı kadınla baş başa kalmış. Ben gelinimden şikayetçiyim. Ben içerde yatağını değiştirirken bir şey yapmış olabilir' dedi.