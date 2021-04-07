Müge Anlı foyasını ortaya çıkardı! Manisa işkence görüntülerini çeken gelin göbek atmış

İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan Müge Anlı ile canlı yayına katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasına yıllarca baktığını ve görüntülere rağmen onu dövmediğini iddia etti. Videoyu çeken gelini Fidan Aslan'ın kendisine bıçak çektiğinden şikayet eden Fadime Aslan'a Müge Anlı şu sözlerle isyan etti: 'Sen daha çok çekeceksin. Herkes ettiğini çeker. Siz de bunları yaşayacaksınız'.