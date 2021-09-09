Müge Anlı Esra Erol Sen Çal Kapımı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Cumali Bey kendisinin çok fedakar bir baba olduğunu söyleyip kendisine iftira atanlara beddua etti. Ferdane Hanım asla kızına şiddet uygulamadığını iddia ederken Cumali Bey kızını ehliyete bile yazdırdığını, sen araba kullan ben bisiklet kullanırım dediğini söylediği Esra Erol'da programı reytinglerde umduğunu bulamadı.



İşte çarşamba günü reytingleri...