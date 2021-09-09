Müge Anlı Esra Erol Sen Çal Kapımı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
8 Eylül 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı.
da’nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını istediği Sen Çal Kapımı reytinglerde dibe çakıldı.
Melike Hanım, annesini arayıp bulmak için çok ağladığını, bugün ağlamayacağını, çok mutlu olduğunu söyledi ve annesinin elini öptüğü Müge Anlı'nın son bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Cumali Bey kendisinin çok fedakar bir baba olduğunu söyleyip kendisine iftira atanlara beddua etti. Ferdane Hanım asla kızına şiddet uygulamadığını iddia ederken Cumali Bey kızını ehliyete bile yazdırdığını, sen araba kullan ben bisiklet kullanırım dediğini söylediği Esra Erol'da programı reytinglerde umduğunu bulamadı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Ana Haber (ATV)