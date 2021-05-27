Müge Anlı Esra Erol reytingleri alt üst etti! Sadakatsiz Survivor Güldür Güldür'e büyük şok
Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlısert 26 Mayıs 2021'in reyting sonuçlarında Sadakatsiz, Güldür Güldür Show ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Reytinglerde Survivor, gündüz kuşağı programlarının karşısında hüsrana uğradı.
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Dün akşam tekrar bölümü yayınlanan Sadakatsiz reytinglerde zirve yarışından koptu.
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Tekrar bölümüyle dün akşam seyirciyle buluşan bir diğer program Güldür Güldür reytinglerde dibe çakıldı.
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Çarşamba akşamı dizilerinin final yapmasıyla birlikte Esra Erol reytingleri alt üst ederek herkesi şaşırttı.
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