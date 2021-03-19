Müge Anlı Erman'ın DNA sonuçlarını açıkladı ölmemek için öz ailesini arıyor!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Erman'ın DNA testi sonuçları açıklandı. Erman 'hayatta kalabilmek için' öz ailesini arıyordu. Müge Anlı başvuran 2 aileye DNA testi yaptırmıştı. Erman ve eşinin 'ölümün' kıyısında bekledikleri DNA testi sonucları nihayet çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında merakla beklenen Erman Akalp'in DNA testi sonuçları açıklandı. Erman Akalp evlatlık olarak verilmişti. Ailesi tarafından öz evlat gibi büyütüldüğünden bugüne kadar öz ailesini hiç aramamıştı. Ancak 3 ay önce aldığı kötü haberle buna mecbur kaldı. Kanser olan Erman, 'ölmemek için' öz ailesini aramaya başladı. Kendi çabaları ile ailesini bulamayan Erman, süre kısıtlı olduğundan Müge Anlı'ya başvurdu. Erman Akalp'in hikayesini duyan 2 aile 'o bizim çocuğumuz' olabilir diyerek programa geldi. Bu ailelerin Erman'ın akrabası olup olmadıklarını belirlemek için yapılan DNA testi sonuçları cuma günü açıklandı. İşte Müge Anlı'da açıklanan sonuçlar:
Adana 'da yaşayan Erman Akalp, 1981 Aralık ayı ya da 1982'nin ocak ayında Isparta Doğumevinde dünyaya geldi. Ailesinin 5. ya da 6. çocuğuydu. Öz ailesi 'biz ona bakamayız' diyerek Erman'ı evlatlık verme kararı aldı. Erman, henüz göbek bağı bile düşmeden Isparta Doğumevinde evlatlık verildi.
Erman'ı evlatlık alan Nilgün ve Yılmaz Akalp onu sevgiyle büyüttü. Anne ve baba bildiği Nilgün ve Yılmaz Akalp vefat ettikten sonra teyzesi ve dayısı ona kol kanat gerdi, kendi çocuklarından ayırt etmedi. Erman sahip olduğu güzel aile sebebiyle olacak ki bugüne kadar hiç öz ailesini arama gereği duymadı. Ta ki 3 ay önce hastanede aldığı kötü habere kadar.
39 yaşındaki Erman Akalp'a doktor lösemi teşhisi koydu. Erman'ın durumu aciliyet arzediyordu ve ailesinden donör bulunması gerekiyor. Lösemi hastalığından kan nakli sayesinde kurtulabilirdi. Kan uyumu da en çok aile üyelerinde bulunuyordu. Ancak Erman evlatlıktı ve öz ailesini bilmiyordu. Erman hastanede tedaviye başlarken teyzesi ve dayısı Müge Anlı'ya başvurarak genç adamın öz ailesini aramaya başladı.